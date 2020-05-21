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Лунин до конца сезона останется в Овьедо

Лунин до конца сезона останется в Овьедо
10:51 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Срок соглашения истекал 30 июня.

Овьедо и Реал согласовали продление аренды вратаря Андрея Лунина до конца сезона 2019/20, передает La Voz de Asturias.

Срок арендного соглашения украинского голкипера с астурийцами был рассчитан до 30 июня, но из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, нынешний сезон не будет завершен к концу первого летнего месяца.

На днях Овьедо объявлял о продлении контрактов с 11 игроками, но Лунина в их числе не было.

Вратарь сборной Украины присоединился к астурийской команде в январе и с того момента провел 9 матчей в Сегунде (пропустил 10 мячей). Первую часть сезона Лунин отыграл в Вальядолиде.

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Контракт 21-летнего голкипера принадлежит Реалу, мадридский клуб рассматривает украинца в качестве резервного вратаря на темпораду 2020/21.

Сезон в Испании был приостановлен в начале марта. До конца чемпионата в Сегунде осталось сыграть 11 туров.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин, ФК Реал Овьедо.
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