Лунин до конца сезона останется в Овьедо

Новости спорта:Срок соглашения истекал 30 июня.

Овьедо и Реал согласовали продление аренды вратаря Андрея Лунина до конца сезона 2019/20, передает La Voz de Asturias.

Срок арендного соглашения украинского голкипера с астурийцами был рассчитан до 30 июня, но из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, нынешний сезон не будет завершен к концу первого летнего месяца.

На днях Овьедо объявлял о продлении контрактов с 11 игроками, но Лунина в их числе не было.

Вратарь сборной Украины присоединился к астурийской команде в январе и с того момента провел 9 матчей в Сегунде (пропустил 10 мячей). Первую часть сезона Лунин отыграл в Вальядолиде.

Контракт 21-летнего голкипера принадлежит Реалу, мадридский клуб рассматривает украинца в качестве резервного вратаря на темпораду 2020/21.

Сезон в Испании был приостановлен в начале марта. До конца чемпионата в Сегунде осталось сыграть 11 туров.