Балотелли может оказаться в Галатасарае

Новости спорта:К Ласточкам он присоединился прошлым летом.

Марио Балотелли покинет Брешию в конце нынешнего сезона, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Интерес к форварду проявляют Галатасарай и Васку да Гама, которые уже вступили в переговоры с его агентом Мино Райолой.

Балотелли перешел в Брешию летом 2019 года. В сезоне 2019/20 он сыграл 19 матчей за Ласточек в Серии А, забив 5 мячей.

До Брешии 29-летний нападающий играл в Интере, Манчестер Сити, Милане, Ливерпуле, Ницце и Марселе.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. Серия А намерена завершить сезон до 20 августа.