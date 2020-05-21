Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
Сезон НБА возобновится в середине июля
Сезон НБА возобновится в середине июля
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Балотелли может оказаться в Галатасарае

Балотелли может оказаться в Галатасарае
11:16 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:К Ласточкам он присоединился прошлым летом.

Марио Балотелли покинет Брешию в конце нынешнего сезона, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Интерес к форварду проявляют Галатасарай и Васку да Гама, которые уже вступили в переговоры с его агентом Мино Райолой.

Балотелли перешел в Брешию летом 2019 года. В сезоне 2019/20 он сыграл 19 матчей за Ласточек в Серии А, забив 5 мячей.

До Брешии 29-летний нападающий играл в Интере, Манчестер Сити, Милане, Ливерпуле, Ницце и Марселе.

Гвардиола нашел замену Давиду Силве в Милане

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. Серия А намерена завершить сезон до 20 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Марио Балотелли, ФК Брешиа, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
02 Рестлер, которого унесло в океан во время спасения сына, найден мертвым
03 Уайлдер о Кличко: Он делал невероятные вещи и от этого никуда не деться
04 Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
05 Гвардиола нашел замену Давиду Силве в Милане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь