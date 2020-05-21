СМИ: Вторая Лига Украины завершена досрочно

Новости спорта:Такое решение принял Совет лиг ПФЛ.

Как стало известно Sport Arena, сегодня Совет лиг ПФЛ принял решение досрочно завершить чемпионат во Второй лиге.

Решение голосованием поддержали представители 14 клубов. За вариант с доигровкой сезона выступили представители 5 клубов, один клуб воздержался от голосования.

В ближайшее время станет известна судьба сезона в чемпионате Первой лиги. Ожидается, что первые шесть команд разыграют выход в Премьер-лигу в мини-турнире.

Ранее ряд клубов Первой лиги выступал за досрочное завершение сезона ввиду невозможности соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием.

Розыгрыши Первой и Второй лиг не были возобновлены после зимнего перерыва из-за пандемии коронавируса.