СМИ: Вторая Лига Украины завершена досрочно

Как стало известно Sport Arena, сегодня Совет лиг ПФЛ принял решение досрочно завершить чемпионат во Второй лиге.
Решение голосованием поддержали представители 14 клубов. За вариант с доигровкой сезона выступили представители 5 клубов, один клуб воздержался от голосования.
В ближайшее время станет известна судьба сезона в чемпионате Первой лиги. Ожидается, что первые шесть команд разыграют выход в Премьер-лигу в мини-турнире.
Ранее ряд клубов Первой лиги выступал за досрочное завершение сезона ввиду невозможности соблюдения медицинского протокола из-за проблем с финансированием.
Розыгрыши Первой и Второй лиг не были возобновлены после зимнего перерыва из-за пандемии коронавируса.