Экс-футболист Динамо заинтересовал Арсенал

Новости спорта:Есть вероятность, что Канониры сделают ставку на опытного Виду, а не на 24-летнего украинца Матвиенко.

Руководство лондонского «Арсенала» рассматривает возможность усиления центральной линии обороны команды за счет приглашения 30-летнего игрока «Бешикташа» Домагоя Виды, отлично знакомого украинским болельщикам по выступлениям за «Динамо».

«Бешикташ» не прочь рассмотреть вопрос продажи Виды, но только в том случае, если предложение составит не менее 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» вернулся к варианту с подписанием центрбека «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, но в случае подписания «канонирами» вице-чемпиона мира Виды трансфер украинца, очевидно, не состоится.

В начале мая сообщалось, что интерес к Домагою Виде проявляет «Ливерпуль».