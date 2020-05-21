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Гасперини: Аталанта должна действовать, как волчья стая

Гасперини: Аталанта должна действовать, как волчья стая
12:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, как пытается поднять боевой дух команды.

Джан Пьеро Гасперини будет требовать от своих игроков психологической и физической готовности постоянно атаковать соперника.

"Я разместил в раздевалке изображение волчьей стаи, – цитирует тренера Аталанты The Guardian. – Волчья стая великолепно организована: идущий впереди задает темп, за ним идет самый сильный, чтобы отбить возможную атаку с фронта и защитить тех, кто в середине. С флангов также идут опытные бойцы, всегда готовые  действовать, а замыкает стаю вожак стаи, который контролирует общую ситуацию".

"Я хочу, чтобы Аталанта действовала, как волчья стая: чтобы каждый знал свой маневр и свою задачу, а лидеры помнили, что надо держать под контролем всю игру и не бросались вперед сломя голову".

"Моя цель — чтобы команда действовала в атакующем стиле, ведь еще за 500 лет до нашей эры в Китае говорили, что надежная оборона может сделать тебя неуязвимым, но победу принесет только атака".

"Также очень важно поддерживать всегда на высочайшем уровне не только физическую готовность, но и боевой дух. Невозможно  добиться успеха без стремления постоянно прогрессировать. Как только ты посчитал, что достиг нужного уровня, и остановился — ты уже проиграл".

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"Тренировки не должны быть легкими. Тяжело в ученье — легко в бою. Пролитый пот на тренировках приводит в конечном итоге к победам в матчах. Если ты не будешь бегать на тренировках, то как ты сможешь побежать в игре? Однако это не значит, что на занятиях должен быть рабский труд. Атмосфера должна быть веселой, упражнения — интересными, иначе все быстро превратится в рутину".

"Каждый игрок должен полностью выкладываться на тренировках и в матчах. У тебя может что-то не получаться — такое бывает, и это можно понять. Но я никогда не пойму и не приму тех, кто не хочет отдавать все силы команде. С такими нам не по пути".

Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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