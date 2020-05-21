Беседин: Болею за наших боксеров Ломаченко и Усика

Новости спорта:Игрок «Динамо» рассказал о спортивных предпочтениях.

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал, какими видами спорта, кроме футбола, увлекается, и каких спортсменов поддерживает.

- Какими видами спорта интересуетесь, кроме футбола?

- Очень нравится теннис. Люблю смотреть, когда играют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также наши соотечественницы – Элина Свитолина, Даяна Ястремская.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируете?

- Кроме Федерера и Надаля, которых я уже назвал, также болею за наших боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах нравится Хабиб Нурмагомедов. Их бои стараюсь не пропускать. Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Это в том случае, конечно, если в этот день у нас нет матча.

- Занимались ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Когда был маленьким, сходил на одно занятие по танцам, после чего всем сказал «до свидания, больше вы меня здесь не увидите» и никогда в жизни туда не возвращался. Также мой старший брат пять лет занимался каратэ, у него даже есть черный пояс, и я с ним три месяца посещал занятия. После этого уже пошел на футбол и ни на что больше не отвлекался.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Очень приятные впечатления от посещения матчей «Металлиста», еще когда учился в академии в Харькове. В частности, хорошо помню, как харьковчане в Лиге Европы обыграли дома итальянскую «Сампдорию» (2:1). Также в Харькове посещал матчи Евро-2012, в частности поединок между Португалией и Нидерландами, и атмосфера, которая царила на турнире, останется в воспоминаниях на всю жизнь. Когда переехал в Киев, играл за дублирующий состав, то наибольшее впечатление произвел поединок Лиги Европы с английским «Эвертоном» (5:2).