Помощник Шевченко в сборной Украины близок к Милану

Новости спорта:Вскоре УАФ предложит Тассотти новый контракт.

Претендент на пост главного тренера Милана Ральф Рангник хочет пригласить в свой штаб Мауро Тассотти, передает Tuttosport.

По информации источника, немец рассматривает Тассотти и Даниэле Бонеру в качестве потенциальных ассистентов в стане россонери.

В последние месяцы Рангник назывался приоритетным кандидатом на пост тренера Милана, хотя сам отрицал какие-либо контакты с итальянцами.

Мауро Тассотти с 2016 года работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. На аналогичной должности в Милане он работал с 2001 по 2015 год.

На днях сообщалось, что Украинская ассоциация футбола вскоре предложит действующему тренерскому штабу подписать новый контракт с национальной командой на 2,5 года.