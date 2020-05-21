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Бавария хочет отдать Сане номер Коутиньо

Бавария хочет отдать Сане номер Коутиньо
13:52 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В этом сезоне десятка принадлежит Коутиньо.

Бавария хочет дать Лерою Сане десятый номер в случае его переезда в Мюнхен.

Чемпион Германии по-прежнему настроен подписать полузащитника Манчестер Сити, а сам игрок хочет вернуться на родину после четырех лет выступлений в Англии.

Накануне стало известно, что Сане ради перехода в Баварию готов согласиться на 30-процентное снижение зарплаты.

Мюнхенцы хотят предложить Лерою пятилетний контракт и готовы заплатить за него Манчестер Сити 60 миллионов евро.

На данный момент десятый номер в Баварии принадлежит Филиппе Коутиньо, который играет в Мюнхене на правах аренды. В конце сезона бразилец вернется в Барселону.

Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)

В ближайшем матче чемпионата Германии Бавария дома сыграет с Айнтрахтом.

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ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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