Бавария хочет отдать Сане номер Коутиньо

Новости спорта:В этом сезоне десятка принадлежит Коутиньо.

Бавария хочет дать Лерою Сане десятый номер в случае его переезда в Мюнхен.

Чемпион Германии по-прежнему настроен подписать полузащитника Манчестер Сити, а сам игрок хочет вернуться на родину после четырех лет выступлений в Англии.

Накануне стало известно, что Сане ради перехода в Баварию готов согласиться на 30-процентное снижение зарплаты.

Мюнхенцы хотят предложить Лерою пятилетний контракт и готовы заплатить за него Манчестер Сити 60 миллионов евро.

На данный момент десятый номер в Баварии принадлежит Филиппе Коутиньо, который играет в Мюнхене на правах аренды. В конце сезона бразилец вернется в Барселону.

В ближайшем матче чемпионата Германии Бавария дома сыграет с Айнтрахтом.