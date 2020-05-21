Яп Стам возглавил американский клуб

Новости спорта:Бывший тренер Фейеноорда Яп Стам отправился покорять Америку.

Яп Стам подписал контракт с клубом МЛС ФК Цинциннати — сообщает De Telegraaf.

Соглашение рассчитано на полтора года и содержит пункт о возможном продлении контракта еще на год.

Помощником Стама в США станет его бывший ассистент Саид Баккати, который после увольнения Япа продлил контракт с Фейеноордом и помогал Дику Адвокату. Клуб из Роттердама пошел навстречу Баккати и согласился отпустить его.

Инициатором приглашения Стама и Баккати стал технический директор Цинциннати Джерард Нейкамп, который знает обоих по выступлениям за Зволле.

Потерпев два матча в двух стартовых матчах сезона, Цинциннати отправился на карантин, а временно исполнявший обязанности главного тренера Йоан Дамет освободил свой пост.

До отъезда за океан Стам тренировал Зволле, молодежную команду Аякса, Рединг и Фейеноорд.