Видаль не хочет покидать Барселону

Новости спорта:Чилийский хавбек Артуро Видаль отреагировал на слухи о возможной смене клубной прописки.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль прокомментировал различные слухи в прессе, которые связываю его с уходом из каталонского клуба в летнее трансферное окно. Чилиец заявил, что намерен и дальше выступать за "сине-гранатовых".

"Меня все утраивает в Барселоне, и мне здесь комфортно. Конечно, я хотел бы продолжить играть за этот клуб. У нас хорошая команда, и у меня появилось много друзей в раздевалке".

"Я чувствую себя очень хорошо в физическом плане — лучше, чем когда-либо. У меня еще никогда не было столько времени на подготовку", — приводит слова Видаля Sport.es.

Ранее сообщалось, что Ювентус исключил вариант с возвращением Видаля, а главный тренер Интера Антонио Конте больше не настаивает на обязательном подписании чилийского хавбека.