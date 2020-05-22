Названа дата возобновления Ла Лиги

Новости спорта:Полный календарь оставшейся части сезона в Испании должны представить 28 мая.

Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Возобновление Ла Лиги намечено на пятницу, 19 июня. Первым поединком в рамках 28-го тура станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом.

Первоначально чемпионат Испании планировалось возобновить 12 июня, но как сообщает Mundo Deportivo, руководство Ла Лиги вынуждено перенести еще на неделю матчи.

Виной задержки стал протокол тренировки. Команды не смогут тренироваться коллективно до 1 июня, и лишь после этого будет разрешено тренироваться в группах. Ла Лига хочет, чтобы как минимум у команд был двухнедельный период, в течение которого футболисты могли бы тренироваться вместе. Следовательно, до 12 июня возобновить футбольное первенство будет невозможно.

Полное расписание на оставшуюся часть сезона будет опубликовано 28 мая после согласования с правительством.

На данный момент в Испании можно тренироваться в группах по 10 человек.