Эвертон нацелился на защитника Барселоны

Новости спорта:Нынешний сезон он доиграет в аренде за Шальке.

Эвертон претендует на трансфер защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо. Сделка обойдется Ирискам в сумму порядка 25 миллионов евро.

На сегодняшний день Тодибо выступает за Шальке на правах аренды, но немецкий клуб не сможет позволить себе его выкуп из-за пандемии COVID-19.

Сам Жан-Клер при этом не против остаться в Гельзенкирхене на следующий сезон. В его услугах также заинтересованы Ювентус и Лейпциг, помимо прочих.

В нынешнем сезоне француз сыграл в 14 матчах Шальке во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

Эвертону также приписывают интерес к защитнику Лилля Габриэлу, но в гонке за бразильца на лидирующие позиции вышел Наполи.