Эвертон нацелился на защитника Барселоны

Эвертон претендует на трансфер защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо. Сделка обойдется Ирискам в сумму порядка 25 миллионов евро.
На сегодняшний день Тодибо выступает за Шальке на правах аренды, но немецкий клуб не сможет позволить себе его выкуп из-за пандемии COVID-19.
Сам Жан-Клер при этом не против остаться в Гельзенкирхене на следующий сезон. В его услугах также заинтересованы Ювентус и Лейпциг, помимо прочих.
В нынешнем сезоне француз сыграл в 14 матчах Шальке во всех турнирах и не отличался результативными действиями.
Эвертону также приписывают интерес к защитнику Лилля Габриэлу, но в гонке за бразильца на лидирующие позиции вышел Наполи.