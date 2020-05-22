Заря и Лазио прекратили сотрудничество

Новости спорта:Контракт разорван по обоюдному решению сторон.

Защитник Лазио больше не является игроком луганской Зари. Об этом сообщает официальный сайт "черно-белых".

Стороны разорвали контракт по обоюдному решению сторон. Футболист, находившийся в клубе с лета 2019-го, так и не сумел закрепиться в основном составе команды Виктор Скрипника.

Несмотря на разрыв контракта, Заря предоставила возможность 24-летнему футболисту продолжить тренироваться с командой до момента открытия границ.

"Мне очень приятно было работать в Заре. Здесь все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры", — отметил футболист.

На официальном уровне Лазио не провел за луганчан ни одного матча.