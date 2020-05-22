Боруссия Д продлила полузащитника

Новости спорта:Сделка оформлена по схеме «3+2».

Дортмундская Боруссия предположительно продлила контракт полузащитника Джованни Рейны. О сделке сообщает немецкое издание Kicker.

Прежний договор Рейны с Боруссией истекал в 2021 году. Новый контракт 17-летнего американца рассчитан на три года и может быть продлен еще на два.

Напомним, ФИФА не разрешает подписывать с игроками младше 18 лет контракты на срок дольше трех лет.

Рейна провел 11 матчей за первую команду Боруссии и должен был дебютировать в основе клуба в матче с Шальке (4:0), но получил травму на разминке перед матчем.

Завтра, 23 мая, команда Люсьена Фавра на выезде сыграет с Вольфсбургом. Начало — в 16:30 по киевскому времени.