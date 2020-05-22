Бавария интересовалась Санчо еще до начала пандемии

Бавария была заинтересована в услугах вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо до начала пандемии COVID-19.
Предполагается, что в Мюнхене готовы вернуться к кандидатуре Джейдона в случае, если клубу не удастся договориться с Манчестер Сити о переходе Лероя Сане.
Основным претендентом на трансфер Санчо считается Манчестер Юнайтед, сам футболист же не склонен продлевать контракт со своим нынешним клубом.
В нынешнем сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 36 матчах Борусии во всех турнирах.
Бавария на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, а дортмундцы занимают второе место с отставанием в четыре очка.