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Бавария интересовалась Санчо еще до начала пандемии

Бавария интересовалась Санчо еще до начала пандемии
12:09 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:И вернется к варианту в случае провала с Сане.

Бавария была заинтересована в услугах вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо до начала пандемии COVID-19.

Предполагается, что в Мюнхене готовы вернуться к кандидатуре Джейдона в случае, если клубу не удастся договориться с Манчестер Сити о переходе Лероя Сане.

Основным претендентом на трансфер Санчо считается Манчестер Юнайтед, сам футболист же не склонен продлевать контракт со своим нынешним клубом.

В нынешнем сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 36 матчах Борусии во всех турнирах.

Бавария хочет отдать Сане номер Коутиньо

Бавария на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, а дортмундцы занимают второе место с отставанием в четыре очка.

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ФК Бавария, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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