ПСЖ сделал солидное предложение по Икарди

Пока аргентинец выступает в Париже на правах аренды.
10 из 60 миллионов ПСЖ предлагает выплатить нерадзурри в виде бонусов. В арендном соглашении Икарди прописано право его выкупа парижанами за 70 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.
ПСЖ арендовал Икарди летом прошлого года. С тех пор Мауро забил 20 голов и отдал 4 результативных передачи в 31 матче во всех турнирах.
На фоне пандемии COVID-19 чемпионат Франции был завершен досрочно. ПСЖ был назначен чемпионом и выиграл свой седьмой титул за восемь последних сезонов.