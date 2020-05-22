ПСЖ сделал солидное предложение по Икарди

Новости спорта:ПСЖ предложил Интеру 60 миллионов евро за выкуп нападающего Мауро Икарди.

Пока аргентинец выступает в Париже на правах аренды.

10 из 60 миллионов ПСЖ предлагает выплатить нерадзурри в виде бонусов. В арендном соглашении Икарди прописано право его выкупа парижанами за 70 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.

ПСЖ арендовал Икарди летом прошлого года. С тех пор Мауро забил 20 голов и отдал 4 результативных передачи в 31 матче во всех турнирах.

На фоне пандемии COVID-19 чемпионат Франции был завершен досрочно. ПСЖ был назначен чемпионом и выиграл свой седьмой титул за восемь последних сезонов.