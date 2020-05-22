Клопп назвал самого стильного тренера

Новости спорта:Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, почему предпочитает работать в спортивном костюме.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, почему предпочитает работать в спортивном костюме.

«Я был игроком, а на следующий день стал тренером. У меня в раздевалке лежал костюм парня, работавшего на этом месте два дня назад. Он даже не подходил мне по размеру. Я был сосредоточен на игре.

Я никогда не думал о том, как я выгляжу. Знаю, что это не слишком круто, потому что мы – публичные люди. Когда я оказался «Боруссии», то подумал: «Может быть, мне придется измениться». Какое-то время я носил джинсы и рубашку. Но так я просто не чувствовал себя комфортно.

Но это не значит, что так одеваться плохо. Думаю, что самый стильный тренер – Пеп Гвардиола. Все, что он носит, идеально ему подходит. Он не носит костюмы, только повседневные вещи», – сказал Клопп на онлайн-конференции, организованной Kick It Out.