Динамо и Рух сыграли вничью

Новости спорта:Команды обошлись без забитых мячей.

Динамо сыграло вничью с Рухом в первом официальном товарищеском матче после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

В составе киевлян не вышли травмированные защитник Никита Бурда, хавбек Николай Шапаренко и вингер Виктор Цыганков. Те футболисты, которые вышли на поле, помочь команде одержать победу не смогли.

Динамо — Рух 0:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Кенджера (Бенито, 68), Шабанов, Попов, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 68), Шепелев (Сирота, 74), Андриевский (Караваев, 46) — Буяльский (Дуэлунн 58), Русин (Соль, 58), Вербич (Де Пена, 58)

Рух: Мысак — Заставный (Копына, 60), Дуц, Белый (Романюк, 77), Сакив (Мысык, 68) — Мартынюк (Коробенко, 74), Русин (Беленький, 46) — Брикнер (Калюжный, 58), Бойчук (Козловский, 77), Кондраков — Синица (Ардазишвили, 66)

Послезавтра, 24 мая, Рух сыграет спарринг против Шахтера. Что касается планов Динамо касательно товарищеских игр, то они пока остаются неизвестны.