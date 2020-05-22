Футболисты итальянского "Лечче" отказались от зарплаты за март

Все футболисты итальянского футбольного клуба "Лечче", за который выступает полузащитник национальной сборной Украины Евгений Шахов, согласились отказаться от своей мартовской зарплаты.
Об этом сообщает УАФ со ссылкой на пресс-службу ФК "Лечче".
Впрочем, руководство "Лечче" пообещало, что конвертирует эти суммы в призовые, если команда по итогам сезона-2019/20 сохранит прописку в Серии А.
Таким образом Евгений Шахов и его партнеры по команде получили дополнительный стимул в борьбе за выживание в итальянской Серии А.
Сейчас "Лечче" занимает 18 место и находится в зоне вылета. От спасительной 17-й позиции команду отделяет лишь разница забитых и пропущенных мячей.
Возобновление Серии А в Италии запланировано на 13 июня.