Со СМИ не общаться: Федерация футбола Беларуси установила правила для игроков

Новости спорта:В Беларуси игрокам запретили общаться с прессой.

Федерация футбола Беларуси разослала по клубам инструкцию, в которой указано, как необходимо вести себя в условиях пандемии коронавируса.

Вот самые главные пункты:

Со СМИ не общаться, контакты первого уровня допускаются до тренировки в случае отрицательного теста.

Ограничить пребывание спортсменов в местах скопления людей, пользование общественным транспортом, строго соблюдать социальное дистанцирование. При необходимости посещения общественных мест использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезсредства).

В случае подтверждения наличия коронавирусной инфекции устанавливаются контакты первого уровня (проживающие в одной квартире, комнате, блоке общежития) и контакты второго уровня (имеющие возможный контакт по месту проживания, работы).

Контакты первого уровня подлежат тестированию на наличие коронавирусной инфекции и изоляции, ежедневному наблюдению медицинским персоналом.

Контакты первого уровня с отрицательными результатами тестирования продолжают участие в тренировочном процессе и играх чемпионата.

Любые контакты с прессой исключаются (не рекомендуются).

Как сообщалось ранее, в Беларуси чемпионат Высшей лиги не приостанавливали, как в других странах Европы.