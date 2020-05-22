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Со СМИ не общаться: Федерация футбола Беларуси установила правила для игроков

Со СМИ не общаться: Федерация футбола Беларуси установила правила для игроков
20:54 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:В Беларуси игрокам запретили общаться с прессой.

Федерация футбола Беларуси разослала по клубам инструкцию, в которой указано, как необходимо вести себя в условиях пандемии коронавируса.

Вот самые главные пункты:

  • Со СМИ не общаться, контакты первого уровня допускаются до тренировки в случае отрицательного теста.
  • Ограничить пребывание спортсменов в местах скопления людей, пользование общественным транспортом, строго соблюдать социальное дистанцирование. При необходимости посещения общественных мест использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезсредства).
  • В случае подтверждения наличия коронавирусной инфекции устанавливаются контакты первого уровня (проживающие в одной квартире, комнате, блоке общежития) и контакты второго уровня (имеющие возможный контакт по месту проживания, работы).
  • Контакты первого уровня подлежат тестированию на наличие коронавирусной инфекции и изоляции, ежедневному наблюдению медицинским персоналом.
  • Контакты первого уровня с отрицательными результатами тестирования продолжают участие в тренировочном процессе и играх чемпионата.
  • Любые контакты с прессой исключаются (не рекомендуются).

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Как сообщалось ранее, в Беларуси чемпионат Высшей лиги не приостанавливали, как в других странах Европы.

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Беларусь, СМИ, Футбол.
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