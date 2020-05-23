Чемпионат Мексики досрочно завершен

Новости спорта:Команды «Крус Асуль» и «Леон» получат путевки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Турнир Клаусура 2020 в чемпионате Мексики был отменен из-за продолжающейся пандемии коронавируса, объявили руководители мексиканского футбола 22 мая.

В турнир не будет определен чемпион, но команды «Крус Асуль» и «Леон», шедшие на первом и втором местах соответственно, получат путевки в Лигу чемпионов КОНКАКАФ следующего сезона.

В заявлении лиги сказано: «В последние недели были проведены постоянные рабочие группы и переговоры с департаментом здравоохранения федерального правительства, которые позволили бы нам возобновить Клаусуру 2020 ответственно и без риска для любого члена футбольной семьи в Мексике.

Однако время пандемии, которое мы переживаем, привело к увеличению ограничений по графику, что не позволяет нам продолжать соревнование, не подвергая риску членов этой великой семьи. Поэтому абсолютным большинством Ассамблея лиги согласилась завершить Клаусуру 2020 для мужской и женской лиг».

Мексиканская лига была приостановлена 15 марта после 10 туров Клаусуры. Оставалось провести еще 7 туров плюс плей-офф раунд. Сезон собирались закончить в той или иной форме, но это стало невозможным с ростом числа случаев коронавируса в Мексике. Так, у клуба «Сантос Лагуна», шедшего на 3-м месте, было зафиксировано сразу 12 случаев инфицирования.