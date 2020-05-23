Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Анчелотти: Зидан изменил мои представления о футболе
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол

Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол
08:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Функционер высказался о первом матче Динамо после долгой паузы.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал товарищеский матч киевлян против Руха (0:0).

"Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол. Спарринг был хорошим. Рух - приличная команда с большой самоотдачей, которая может играть в Премьер-лиге.

Учитывая, что после карантина команды готовы процентов на 50, игра мне понравилась. Футбол начался - это главный вывод, который мы можем сделать после этого поединка", - цитирует Суркиса официальный сайт Руха.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, что матч против львовского клуба стал для Динамо первым после двухмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Ранее Игорь Суркис обозначил позицию "бело-синих" по вопросу доигровки нынешнего сезона УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
02 Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
03 Президент WBC: Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает
04 Со СМИ не общаться: Федерация футбола Беларуси установила правила для игроков
05 Игуаин хочет завершить карьеру в Ривер Плейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь