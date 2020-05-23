Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол

Новости спорта:Функционер высказался о первом матче Динамо после долгой паузы.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал товарищеский матч киевлян против Руха (0:0).

"Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол. Спарринг был хорошим. Рух - приличная команда с большой самоотдачей, которая может играть в Премьер-лиге.

Учитывая, что после карантина команды готовы процентов на 50, игра мне понравилась. Футбол начался - это главный вывод, который мы можем сделать после этого поединка", - цитирует Суркиса официальный сайт Руха.

Напомним, что матч против львовского клуба стал для Динамо первым после двухмесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Ранее Игорь Суркис обозначил позицию "бело-синих" по вопросу доигровки нынешнего сезона УПЛ.