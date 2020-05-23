Новости спорта:УПЛ все же может возобновиться 30 мая.

Сейчас решается, когда именно возобновится чемпионат Украины по футболу - 30 мая или 6 июня. Ясность должна наступить в понедельник. Подробнее об этом рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

- Есть официальное обращение в Министерство здравоохранения. Ждем разрешения на увеличение количества участников спортивных соревнований (сейчас оно составляет 50 - прим.). Как только решение будет принято, можно будет планировать дальше.

Может ли чемпионат начаться уже 30 мая? Если не позднее понедельника будут все решения от министерства и исполкома УАФ, то все клубы готовы стартовать в этот день, - сообщил Дикий каналу "Футбол 1".

Напомним, УПЛ должна рестартовать суперматчем между "Шахтером" и "Динамо".