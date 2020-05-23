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Чемпион мира по футболу продал медаль за € 66 тысяч

Чемпион мира по футболу продал медаль за € 66 тысяч
10:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тысяч.

Футболист национальной команды Франции продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года, сообщает Le Soir.

По данным источника, имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за € 66 тыс.

Также на аукционе продали золотые медали чемпионата мира 1994 года и чемпионата мира 2002 года, выигранные Бразилией. За них было выручено € 44 тыс. и € 46 тыс. соответственно.

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Напомним, чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2. В составе победителей забивали Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан Мбаппе и ещё один гол в свои ворота отправил хорватский форвард Марио Манджукич. За национальную команду Хорватии забивали Иван Перишич и Манджукич.

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Сборная Франции, ЧМ-2018, Новости спорта.
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