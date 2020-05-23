Виейра: Мне очень приятно было работать в Заре

Новости спорта:Футболист не сумел заиграть за луганчан.

Бразильский защитник Лазио Виейра больше не является футболистом луганской Зари. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сотрудничество с футболистом прекращено по обоюдному согласию, а контракт, соответственно, расторгнут.

"Мне очень приятно было работать в Заре. Здесь все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры", - сказал бразилец.

Стоит отметить, что Лазио перебрался в команду летом 2019 года вместе с новым главным тренером Виктором Скрипником, однако так и не сыграл ни одной игры.

Ранее сообщалось, что Заря продлила контракты с двумя футболистами.