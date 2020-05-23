Чигринскому предлагают остаться в Греции

Новости спорта:Сейчас годовая зарплата украинского футболиста - 450 тысяч евро.

Греческий клуб АЕК (Афины) хочет предложить защитнику Дмитрию Чигринскому новый контракт по схеме 1+1. Действующий договор украинца заканчивается в конце июня, сообщает sdna.gr.

Из-за высокой травматичности игрока греческий клуб пойдет на снижение зарплаты 33-летнего Чигринского, и он согласен с новыми условиями. Контракт экс-футболиста сборной Украины автоматически продлят, если он сыграет 25 матчей в сезоне. Пока Дмитрий сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

За АЕК Чигринский выступает с лета 2016 года, когда перебрался в Грецию из «Днепра». С тех пор он сыграл за клуб 93 матча во всех официальных турнирах.

Напомним, на сегодняшний день АЕК занимает третье место в таблице чемпионата Греции и отстает от лидера «Олимпиакоса» на 15 очков.