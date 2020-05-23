Как победа над Динамо довела до слез Моуринью

Новости спорта:Специалист не смог сдерживать эмоции.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, как плакал после победы над киевским Динамо возглавляя миланский Интер.

"После игры против Динамо из Киева в Лиге чемпионов я плакал. Впервые после победы меня пробило на слезы.

Мне удалось по ходу поединка изменить тактику, так как мы выглядели не лучшим образом. Тогда и ничья нас бы устроила".

"Мне было важно, что я смог проникнуть в сердца игроков. Мы никогда не были так близки к вылету, как в тот вечер", - признался Жозе в интервью журналисту Джанлуке ди Марцио.

Стоит отметить, что поединок Динамо - Интер состоялся в ноябре 2009 года и завершился со счетом 2:1 в пользу "нерадзурри". Впоследствии команда Моуринью выиграла тот розыгрыш Лиги чемпионов. Динамо же заняло последнее место в своей группе, набрав 5 очков.