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Самый орогой защитник Баварии может перебраться в Англию

Самый орогой защитник Баварии может перебраться в Англию
12:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес ближайшим летом может стать игроком «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает Bild, трансфер может состояться в случае покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.

Напомним, минувшим летом Эрнандес перебрался в «Баварию» из «Атлетико» за € 80 млн. На тот момент он стал вторым самым дорогостоящим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка. В текущем сезоне защитник провел 14 поединков в футболке «Баварии».

На данный момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

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Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку, однако потенциальные владельцы команды, кажется, уже вовсю ведут переговоры по трансферам. Помимо Эрнандеса, в клуб могут прийти Гарет Бэйл, Филипе Коутиньо и ряд других звёздных футболистов.

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ФК Бавария, ФК Ньюкасл, АПЛ, Лукас Эрнандес.
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