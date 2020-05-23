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Гусев: Я не помню, чтобы Олег Блохин с нами прощался

Гусев: Я не помню, чтобы Олег Блохин с нами прощался
14:14 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины – об увольнении главного тренера.

37-летний экс-игрок сборной Украины Олег Гусев вспомнил, как незаметно уволили Олега Блохина из сборной после провала отбора на Евро-2008.

«Я не помню, чтобы Олег Блохин с нами прощался после последней игры. Разговоры, правда, разные в ту осень ходили, но его судьба решалась, видимо, позже. Мы пожелали друг другу удачи и разъехались по домам, не зная о том, что следующий раз нас соберет уже Алексей Михайличенко.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Сила соперников не поднимала нам настроение, после чемпионата мира мы все хотели сыграть на континентальном форуме. Уже знали, что в 2012 году будем там точно, но на Евро-2008 тоже хотелось попасть. Не сложилось, и теперь в сборной создавалась уже во многом новая команда», – сказал Гусев.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Олег Гусев.
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