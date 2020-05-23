Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции

Новости спорта:Сезон 2020/21 в элитном французском дивизионе стартует 23 августа, в Лиге 2 — днем ранее, 22 августа.

Сезон 2020/21 в элитном французском дивизионе стартует 23 августа, в Лиге 2 — днем ранее, 22 августа.

Окончательный календарь чемпионата будет утвержден после 17 июня, когда состоится заседание исполнительного комитета УЕФА и будут утверждены даты проведения еврокубковых матчей.

Минувший сезон был досрочно завершен после того, как во Франции запретили проводить матчи даже при пустых трибунах. ПСЖ был назначен чемпионом страны.

Вылетели во второй дивизион две худшие команды Лиги 1 — Тулула и Амьен, а последний уже обжаловал свой вылет в суде.