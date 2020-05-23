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Новичок Динамо Бенито: Нам не повезло в игре с Рухом

Новичок Динамо Бенито: Нам не повезло в игре с Рухом
15:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист Бенито - о матче против Руха.

Полузащитник киевского Динамо Бенито прокомментировал нулевую ничью в поединке против Руха.

"Это была хорошая игра с интересным соперником. Думаю, этот матч стал проверкой для нас, на каком этапе подготовке к возобновлению сезона находимся. Рух - добротная команда, уровня Первой лиги. Они продемонстрировали хороший футбол, действовали вместе.

Нам не повезло. У нас были хорошие моменты для взятия ворот, но не смогли забить. Это футбол, нужно дальше работать и придерживаться своих принципов.

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Чувствую себя хорошо. Это прекрасно вернуться на поле и делать то, что любишь. Но это ощущаю не только я, но и все мои партнеры по команде. Мы счастливы, что полноценно тренируемся и сейчас время взяться за работу", - сказал Бенито.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Рух, Бенито.
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