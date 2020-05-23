Ван Бронкхорст мечтает тренировать клуб АПЛ

Новости спорта:Экс-тренер Фейеноорда Джованни ван Бронкхорст мечтает об английской Премьер-лиге.

Джованни ван Бронкхорст с января этого года тренирует китайский Гуанчжоу Фули, но на этом амбиции голландца не заканчиваются.

"Сейчас я наслаждаюсь работой в Китае. Но я был футболистом с амбициями и тренер я тоже с амбициями", — заявил ван Бронкхорст Sky Sports.

"Английская Премьер-лига – номер один для работы, как по мне. И я определенно хотел бы поработать в АПЛ. Я всегда говорил, что если бы смог потренировать те команды, за которые играл, это было бы очень здорово".

На протяжении игровой карьеры ван Бронкхорст защищал цвета Фейеноорда (с арендой в Ваалвейк), Рейнджерс, Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов.

Пока что Джованни потренировал только Фейеноорд, с которым выиграл первое за 18 лет чемпионство.