Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ван Бронкхорст мечтает тренировать клуб АПЛ

Ван Бронкхорст мечтает тренировать клуб АПЛ
15:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Экс-тренер Фейеноорда Джованни ван Бронкхорст мечтает об английской Премьер-лиге.

Джованни ван Бронкхорст с января этого года тренирует китайский Гуанчжоу Фули, но на этом амбиции голландца не заканчиваются.

"Сейчас я наслаждаюсь работой в Китае. Но я был футболистом с амбициями и тренер я тоже с амбициями", — заявил ван Бронкхорст Sky Sports.

"Английская Премьер-лига – номер один для работы, как по мне. И я определенно хотел бы поработать в АПЛ. Я всегда говорил, что если бы смог потренировать те команды, за которые играл, это было бы очень здорово".

На протяжении игровой карьеры ван Бронкхорст защищал цвета Фейеноорда (с арендой в Ваалвейк), Рейнджерс, Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Пока что Джованни потренировал только Фейеноорд, с которым выиграл первое за 18 лет чемпионство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джованни ван Бронкхорст, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
02 Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
03 Степаненко рассказал о забавной истории с Ярмоленко
04 Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол
05 Президент WBC: Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь