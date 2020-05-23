Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Чисора постером анонсировал бой с Усиком
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Степаненко: Луческу не до конца прав по поводу Фонсеки

Степаненко: Луческу не до конца прав по поводу Фонсеки
15:45 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Тарас Степаненко рассказал о Мирче Луческу и Паулу Фонсеке.

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в прямом эфире инстаграма Tribuna.com рассказал о Мирче Луческу и Паулу Фонсеке.

«Луческу многое дал «Шахтеру». И ему в какой степени обидно, когда его забывают. Тем более, у человека уже возраст. Поэтому он периодически напоминает о себе.

Говорит, что сегодняшний «Шахтер» – его наследие. В какой-то степени есть часть правды. Тренер уходит, он создал команду, которая выигрывает, а футболисты никуда не ушли. Тут по-другому быть не может. Тренер может участвовать в трансферах, есть цепочка людей, которая это решает.

Фонсека радикально перестроил игру, это правда. Было очень много тактических занятий по два часа два раза в день, оттачивали все до мелочей. Для того, чтобы люди поняли, что он хочет. Футболисты остались те же, но стиль игры изменился.

Гусев: Я не помню, чтобы Олег Блохин с нами прощался

Все не можешь изменить – есть мяч и поле. Новые правила не можешь внести. Поэтому считаю, что Луческу не до конца прав. 

Фонсека изначально хотел играть по схеме 4-4-2. Это не наша схема. Мы не знали, как в нее играть. Для этой схемы у нас неукомплектована команда – нужны два лося, которые будут бегать впереди все 90 минут. У нас никогда такого не было.

При Луческу всегда играли с одним нападающим. Команда комплектовалась под этот стиль игры. Но то, что мы вылетели от «Янг Бойз», не зависело от схемы – у нас была куча моментов. Потом перестроились, начали играть по-другому. Но дело не в схеме», – сказал Степаненко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
02 Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
03 Степаненко рассказал о забавной истории с Ярмоленко
04 Суркис: Получил огромное удовольствие от того, что наконец-то возобновился футбол
05 Президент WBC: Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь