Степаненко: Луческу не до конца прав по поводу Фонсеки

Новости спорта:Тарас Степаненко рассказал о Мирче Луческу и Паулу Фонсеке.

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко в прямом эфире инстаграма Tribuna.com рассказал о Мирче Луческу и Паулу Фонсеке.

«Луческу многое дал «Шахтеру». И ему в какой степени обидно, когда его забывают. Тем более, у человека уже возраст. Поэтому он периодически напоминает о себе.

Говорит, что сегодняшний «Шахтер» – его наследие. В какой-то степени есть часть правды. Тренер уходит, он создал команду, которая выигрывает, а футболисты никуда не ушли. Тут по-другому быть не может. Тренер может участвовать в трансферах, есть цепочка людей, которая это решает.

Фонсека радикально перестроил игру, это правда. Было очень много тактических занятий по два часа два раза в день, оттачивали все до мелочей. Для того, чтобы люди поняли, что он хочет. Футболисты остались те же, но стиль игры изменился.

Все не можешь изменить – есть мяч и поле. Новые правила не можешь внести. Поэтому считаю, что Луческу не до конца прав.

Фонсека изначально хотел играть по схеме 4-4-2. Это не наша схема. Мы не знали, как в нее играть. Для этой схемы у нас неукомплектована команда – нужны два лося, которые будут бегать впереди все 90 минут. У нас никогда такого не было.

При Луческу всегда играли с одним нападающим. Команда комплектовалась под этот стиль игры. Но то, что мы вылетели от «Янг Бойз», не зависело от схемы – у нас была куча моментов. Потом перестроились, начали играть по-другому. Но дело не в схеме», – сказал Степаненко.