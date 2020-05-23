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В Динамо рассказали о серьезности травм Цыганкова, Шапаренко и Цитаишвили

В Динамо рассказали о серьезности травм Цыганкова, Шапаренко и Цитаишвили
17:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Андрей Шморгун не исключил того, что повреждения связаны с тренировочным процессом команды.

Врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал клубному сайту о ситуации в лазарете команды. По его словам, серьезно травмированных в клубе нет – Пиварич, Цыганков и Шапаренко работают индивидуально, а Пиварич и Кадири должны вернуться в скором времени.

"У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он повредился две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу.

У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его поберегли в матче с «Рухом», он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч.

Динамо и Рух сыграли вничью

Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Витя уже приступил к беговой работе.

У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу.

Что касается Ибрагима Каргбо – он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и принимает участие в тренировках", - отметил Шморгун.

При этом врач не исключил того, что повреждения связаны с тренировочным процессом команды и выходом из карантина.

"Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострения старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения могут быть связаны с началом тренировок в общей группе, игровых серий", - рассказал специалист.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко.
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