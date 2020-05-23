В Динамо рассказали о серьезности травм Цыганкова, Шапаренко и Цитаишвили

Новости спорта:Андрей Шморгун не исключил того, что повреждения связаны с тренировочным процессом команды.

Врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал клубному сайту о ситуации в лазарете команды. По его словам, серьезно травмированных в клубе нет – Пиварич, Цыганков и Шапаренко работают индивидуально, а Пиварич и Кадири должны вернуться в скором времени.

"У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он повредился две с половиной недели назад, еще неделю он будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу.

У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его поберегли в матче с «Рухом», он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч.

Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. Витя уже приступил к беговой работе.

У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, но он уже приступил к беговой работе, готовится к возвращению в группу.

Что касается Ибрагима Каргбо – он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и принимает участие в тренировках", - отметил Шморгун.

При этом врач не исключил того, что повреждения связаны с тренировочным процессом команды и выходом из карантина.

"Возможно, какие-то изменения в тренировочном процессе игроков, по сравнению с обычным, имели место. Хотя, как правило, подобное часто бывает на предсезонных сборах, когда активизируется работа, и могут проявляться как обострения старых травм, так и новые мышечные повреждения. Возможно, повреждения могут быть связаны с началом тренировок в общей группе, игровых серий", - рассказал специалист.