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Анчелотти назвал разницу работы в Англии и Италии

Анчелотти назвал разницу работы в Англии и Италии
14:54 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Анчелотти заявил, что в Англии приятнее работать, чем в Италии.

Карло Анчелотти не испытывает в Англии такого давления, как это было в Италии.

- Определенно, работать в Премьер Лиге приятнее. Здесь меньшее давление со стороны болельщиков, а атмосфера лучше. Я вернулся в Италию спустя девять лет и могу сказать, что там мало что изменилось. Все такое же давление и очень много насилия со стороны болельщиков. Итальянский футбол пытается измениться, но это нелегко. Здесь же, в Англии, люди на стадионе и за его пределами более уважительны, - цитирует Анчелотти британская пресса.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, что в настоящий момент Карло Анчелотти тренирует "Эвертон".

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Карло Анчелотти, ФК Милан, ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
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