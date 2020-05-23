Немецкий клуб вошел в историю, сделав четыре замены одновременно

Новости спорта:В историческом событии поучаствовал и украинец Борис Тащи.

Матч 27-го тура Бундеслиги 2 между Дармштадтом и Санкт-Паули вошел в историю футбола, как первый официальный матч, в котором одновременно произведены замены четырех игроков в одной команде.

Автором исторического события стал клуб Санкт-Паули, который на 61-й минуте заменил четырех своих игроков. Отметим, что одним из участников событий стал украинец Борис Тащи, который вышел в основе Санкт-Паули и был заменен.

Таким образом, вместо Рико Бенателли, Даниэля Бубаллы, Виктора Дьекереша и Бориса Тащи на поле вышли Луис Коордес, Димитрис Диамантакос, Йоханнес Флум и Хенк Верман.

Стоит отметить, что решение тренера Санкт-Паули не принесло результата – если к 61-й минуте его команда уступала 0:1, то в итоге проиграла матч 0:4.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса ФИФА и УЕФА временно разрешили увеличить число замен в профессиональных соревнованиях до пяти. Это правило будет действовать до 31 декабря 2020 года.