Поляки могут доиграть чемпионат со зрителями

Новости спорта:Европейский чемпионат могут доиграть со зрителями.

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек не исключает, что последние туры чемпионата Польши могут быть доиграны в присутствии зрителей на трибунах.

- Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Так как мы открываем торговые центры, салоны красоты и парикмахерские, рестораны, парки, то мне кажется, что мы можем подумать о проведении матчей со зрителями на стадионах. Конечно, это будут не массовые мероприятия, но при соблюдении всех требований, можно реализовать план, который я представил в четверг премьер-министру. Стадионы могут быть заполнены на 20%, но максимум на них могут быть допущены 999 человек.

Со всей осторожностью, необходимым расстоянием и особым вниманием к безопасности. Мы были бы первой страной, которая вернула бы болельщиков на трибуны. Если я могу пойти в парк, церковь или на рынок, то почему нельзя пойти на стадион? - цитирует Бонека Przeglad Sportowy.