У бывшего соперника Динамо нашли коронавирус

Новости спорта:В швейцарском клубе Лугано выявили коронавирус.

Футбольный клуб швейцарской Суперлиги ФК "Лугано" в субботу объявил об обнаружении заражения представителя команды коронавирусом. Пока остается неизвестным, футболист это или сотрудник.

Тренировки команд в Швейцарии должны возобновиться в ближайший понедельник, поэтому игроки и сотрудники прошли тестирование. Представитель команды, чей тест дал положительный результат, был отправлен на десятидневный карантин. То же самое последовало и в отношении другого представителя команды, который был в контакте с заболевшим.

Добавим, что в следующую среду федеральные политики Швейцарии хотят принять решение о перезапуске чемпионата 19 июня. Однако профессиональные клубы намерены через два дня принять собственное решение о продолжении сезона.