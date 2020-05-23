Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)

Новости спорта:Лучшие моменты поединка 27-го тура чемпионата Германии Вольфсбург - Боруссия Д.

Боруссия Дортмунд в 27 туре отправилась в гости к Вольфсбургу и набрала три очка, отправив в ворота соперника две безответных мяча.

В первой половине игры точным ударом отметился Геррейру, а Хакими уже ближе к концу поединка удвоил преимущество гостей.

Вольфсбург - Боруссия Д 0:2

Голы: Геррейру, 32, Хакими, 78

Вольфсбург: Кастеелс — Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон (Клаус, 64) — Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди (Жоао Виктор, 85) — Гинчек (Брекало, 64), Вегхорст.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс (Джан, 46), Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни (Балерди, 83), Геррейру (Шмельцер, 83) — Азар (Рейна, 79), Холанд, Брандт (Санчо, 65).

Предупреждения: Гинчек, Брукс, Арнольд, Шлагер — Дилейни, Азар.

На 82-й минуте был удален Клаус (Вольфсбург) (грубое нарушение).