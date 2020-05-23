Бавария забила пять мячей Айнтрахту

Новости спорта:Мюнхенцы продолжают лидировать в Бундеслиге.

Бавария разгромила Айнтрахт в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги (5:2).

Мюнхенцы создали комфортный перевес уже в первом тайме. По голу забили Горетцка и Мюллер. В начале второй половины отметился Левандовски.

Гости, неожиданно, получили возможность вернуться в игру. В течение нескольких минут Айнтрахт подал два угловых, которые завершились голами Хинтереггера.

Однако лидер Бундеслиги вернул преимущество в три мяча. Отметим, что последний гол в матче забил тот же Хинтереггер, однако уже в свои ворота.

Бавария продолжает лидировать в Бундеслиге. Мюнхенцы набирают 61 очко и опережают Боруссию Д на 4 пункта.

Айнтрахт потерпел пятое поражение кряду. Франкфуртский клуб в 28 очками занимает 13-е место.

Бавария - Айнтрахт 5:2

Голы: Горетцка, 17, Мюллер, 41, Левандовски, 46, Дэвис, 61, Хинтереггер, 74 (автогол) — Хинтереггер, 52, 55.