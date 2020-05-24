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Кавани может перебраться в Милан на 3 года

Кавани может перебраться в Милан на 3 года
08:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Соглашение уругвайца с парижанами заканчивается 30 июня.

Интер предложил форварду ПСЖ Эдинсону Кавани трехлетний контракт. Отмечается, что уругваец пока не принял и не отклонил запрос миланцев.

Текущее соглашение нападающего с парижанами истекает 30 июня. ПСЖ предстоит сыграть матчи французских кубков, а также игры Лиги чемпионов, которые относятся к сезону 2019/20, но клуб не станет продлевать на этот период контракт с уругвайцем.

Помимо Интера, Эдинсоном интересуются английские МЮ и Ньюкасл, а также испанский Атлетико. Уругваец был трансферной целью Матрасников во время зимнего окна, однако испанцы не согласились на финансовые условия парижан.

Кавани сыграл за ПСЖ в 22 матчах во всех турнирах в сезоне 2019/20. Уругваец забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

На фоне пандемии COVID-19 чемпионат Франции был завершен досрочно. ПСЖ был назначен чемпионом и выиграл свой седьмой титул за восемь последних сезонов.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Интер занимает третье место в турнирной таблице и отстает от Ювентуса на девять очков. Сезон в Италии планируют завершить до 20 августа.

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ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Серия А, Эдинсону Кавани.
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