Шовковский: У нас с Суркисом было джентльменское соглашение

Новости спорта:Украинский вратарь рассказал, почему решил завершить карьеру.

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о завершении своих выступлений в клубе в качестве вратаря.

«Очень сложно было после того, как идешь в отпуск и нужно снова набирать форму. А у меня начинали возникать проблемы с мышцами. Отбывать номер в этом случае — не выход.

Была договоренность с Игорем Михайловичем, что я буду играть до тех пор, пока могу. Это было джентльменское соглашение. Поэтому каждый год я продлевал свой контракт еще на год до того момента, пока не почувствовал, что не могу находиться на том уровне, на котором был раньше», — отметил Шовковский во время эфира в Instagram УАФ.