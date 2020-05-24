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Шовковский: У нас с Суркисом было джентльменское соглашение

Шовковский: У нас с Суркисом было джентльменское соглашение
09:53 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский вратарь рассказал, почему решил завершить карьеру.

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о завершении своих выступлений в клубе в качестве вратаря.

«Очень сложно было после того, как идешь в отпуск и нужно снова набирать форму. А у меня начинали возникать проблемы с мышцами. Отбывать номер в этом случае — не выход.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Была договоренность с Игорем Михайловичем, что я буду играть до тех пор, пока могу. Это было джентльменское соглашение. Поэтому каждый год я продлевал свой контракт еще на год до того момента, пока не почувствовал, что не могу находиться на том уровне, на котором был раньше», — отметил Шовковский во время эфира в Instagram УАФ.

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Александр Шовковский, УПЛ, ФК Динамо (Киев), УАФ.
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