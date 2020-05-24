Виллиан может присоединиться к Дугласу Косте

Новости спорта:Ювентус нацелился на бывшего игрока Шахтера.

"Ювентус" может воссоздать пару фланговых атакующих полузащитников, которые в свое время играли в донецком "Шахтере". К Дугласу Косте, защищающему цвета туринской команды на протяжении последних лет, может присоединиться Виллиан.

Нынешний контракт 32-летнего бразильца с "Челси" истекает по окончании нынешнего сезона, и стороны так и не смогли договориться о новом соглашении. В то же время у "Ювентуса" уже есть опыт приобретения качественных футболистов в статусе свободных агентов - в прошлом сезоне в Турин перебрались Аарон Рэмзи и Адриан Рабьо.

Кроме того, не так давно Виллиан лестно отозвался о Маурицио Сарри, с которым поработал в "Челси".