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Виллиан может присоединиться к Дугласу Косте

Виллиан может присоединиться к Дугласу Косте
10:53 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Ювентус нацелился на бывшего игрока Шахтера.

"Ювентус" может воссоздать пару фланговых атакующих полузащитников, которые в свое время играли в донецком "Шахтере". К Дугласу Косте, защищающему цвета туринской команды на протяжении последних лет, может присоединиться Виллиан.

Нынешний контракт 32-летнего бразильца с "Челси" истекает по окончании нынешнего сезона, и стороны так и не смогли договориться о новом соглашении. В то же время у "Ювентуса" уже есть опыт приобретения качественных футболистов в статусе свободных агентов - в прошлом сезоне в Турин перебрались Аарон Рэмзи и Адриан Рабьо.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Кроме того, не так давно Виллиан лестно отозвался о Маурицио Сарри, с которым поработал в "Челси".

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Дуглас Коста, ФК Бавария, Бундеслига, ФК Ювентус.
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