В чемпионате Англии уже 8 человек зараженных коронавирусом

Новости спорта:В АПЛ уже 8 человек зараженных коронавирусом.

Однако, 27 мая АПЛ все равно проголосует за начало контактных тренировок, что предусматривает второй этап возобновления футбольного сезона в Англии.

В результате второго этапа проведения тестов на коронавирус в английской премьер-лиге (АПЛ) зараженными оказались еще два человека в двух разных клубах, сообщает сайт АПЛ.

Всего протестировано 996 игроков и сотрудников клубов в период с 19 по 21 мая. Зараженные отправятся на самоизоляцию на неделю. До этого в лиге провели 748 тестов на коронавирус и обнаружили 6 больных. Теперь их число возросло до 8 человек.

Ожидается, что 27 мая АПЛ проголосует за начало контактных тренировок, что предусматривает второй этап возобновления футбольного сезона в Англии. На неделе команды начали тренироваться в небольших группах с соблюдением безопасной дистанции.

Напомним, британское правительство уже одобрило возобновление чемпионата в июне. Возможная дата рестарта - 12 июня, но в АПЛ не исключают варианта отложить матче еще на неделю.