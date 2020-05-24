Езерский рассказал, что объединяло Лобановского, Кучеревского и Луческу

Новости спорта:Езерский сказал, что Лобановский, Кучеревский и Луческу делали правильный акцент.

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский рассказал об особенностях подготовки на тренировочных сборах у разных тренеров украинских команд, с которыми ему довелось работать.

- В начале моей карьеры все тренеры первым делом заботились о "физике". Пока не набегаешь 100 километров, не приступаешь к работе с мячом. Но вообще правильный акцент в этом плане делали Валерий Лобановский, Евгений Кучеревский и Мирча Луческу.

- А при каком наставнике физическая работа казалась для вас сказкой?

- Я не скажу, что сказкой, но при Олеге Протасове, в "Днепре", от выхода команды из отпуска и до первого официального матча после зимней паузы, хватало 40 дней. И это давало плоды.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент решается, когда возобновится чемпионат Украины по футболу - 30 мая или 6 июня. Ясность должна наступить в понедельник.