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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Езерский рассказал, что объединяло Лобановского, Кучеревского и Луческу

Езерский рассказал, что объединяло Лобановского, Кучеревского и Луческу
11:14 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Езерский сказал, что Лобановский, Кучеревский и Луческу делали правильный акцент.

Экс-защитник сборной Украины Владимир Езерский рассказал об особенностях подготовки на тренировочных сборах у разных тренеров украинских команд, с которыми ему довелось работать.

- В начале моей карьеры все тренеры первым делом заботились о "физике". Пока не набегаешь 100 километров, не приступаешь к работе с мячом. Но вообще правильный акцент в этом плане делали Валерий Лобановский, Евгений Кучеревский и Мирча Луческу.

- А при каком наставнике физическая работа казалась для вас сказкой?

- Я не скажу, что сказкой, но при Олеге Протасове, в "Днепре", от выхода команды из отпуска и до первого официального матча после зимней паузы, хватало 40 дней. И это давало плоды.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ранее сообщалось, что в настоящий момент решается, когда возобновится чемпионат Украины по футболу - 30 мая или 6 июня. Ясность должна наступить в понедельник.

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Все по теме:

Мирча Луческу, УПЛ, Владимир Езерский, Валерий Лобановкий.
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