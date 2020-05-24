Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Месси: В 2016 году я хотел покинуть Испанию

Месси: В 2016 году я хотел покинуть Испанию
11:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси рассказал, что мог покинуть «Барселону» в 2016 году.

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мог покинуть каталонский клуб летом 2016 года. Тогда вокруг игрока разгорелся скандал: в июне 2016 года футболист и его отец предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов с 2007 по 2009 год на сумму € 4,1 млн.

«В то время я хотел уехать. Не из желания покинуть „Барсу“, а из желания покинуть Испанию. Чувствовал, что ко мне плохо относились, и не хотел оставаться здесь. Я не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хотел остаться в „Барселоне“.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Мне и семье было очень сложно. Хорошо, что дети были маленькими и не понимали, что происходит. Сейчас я вместе с семьёй хочу остаться и закончить карьеру в „Барселоне“», — приводит слова Мессии Mirror со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, Лионель Месси, Чемпионат Испании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
05 Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь