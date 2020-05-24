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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Шахтер сегодня празднует 84-летие клуба

Шахтер сегодня празднует 84-летие клуба
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Донецкому "Шахтеру" исполнилось 84 года.

Сегодня, 24 мая, футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) отмечает 84-летие со дня основания.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Донецкий "Шахтер" прошел путь от регионального коллектива до одной из сильнейших футбольных команд страны: четырежды выигрывал Кубок СССР (1961, 1962, 1980, 1983) и столько же раз брал медали чемпионата, становился обладателем Суперкубка СССР (1984).

Современный период - самый успешный в истории клуба. За годы независимости Украины завоеваны уже 34 трофея: 12 чемпионских титулов, 13 национальных Кубков и 8 Суперкубков, а также - Кубок УЕФА.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Сегодня "Шахтер" является лидером украинского футбола и одним из наиболее прогрессирующих клубов Европы.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Новости спорта.
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