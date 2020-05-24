Шахтер разгромил Рух, пропустив первым

Новости спорта:Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" провели первый поединок за два месяца.

"Горняки" на поле тренировочного комплекса "Святошин" в Киеве принимали львовский "Рух" и одержали волевую победу - 4:1.

Полузащитник "Руха" Иван Брикнер открыл счет на 9-й минуте после розыгрыша стандарта. Израильский форвард "Шахтера" Манор Соломон быстро восстановил равновесие, удачно сыграв на добивании на 10-й минуте. После перерыва отличились Марлос, который реализовал пенальти на 64-й минуте, Евгений Коноплянка (73) и Жуниор Мораес (85).

В соответствии с действующими в Украине карантинных ограничений, матч прошел без зрителей.

До встречи с "Рухом" в последний раз команда Луиша Каштру сыграла еще 15 марта - тогда "Шахтер" минимально уступил луганской "Заре" (0:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

Напомним, "Шахтер" и "Рух" являются лидерами УПЛ и Первой лиги соответственно.