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Шахтер разгромил Рух, пропустив первым

Шахтер разгромил Рух, пропустив первым
13:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" провели первый поединок за два месяца.

"Горняки" на поле тренировочного комплекса "Святошин" в Киеве принимали львовский "Рух" и одержали волевую победу - 4:1.

Полузащитник "Руха" Иван Брикнер открыл счет на 9-й минуте после розыгрыша стандарта. Израильский форвард "Шахтера" Манор Соломон быстро восстановил равновесие, удачно сыграв на добивании на 10-й минуте. После перерыва отличились Марлос, который реализовал пенальти на 64-й минуте, Евгений Коноплянка (73) и Жуниор Мораес (85).

В соответствии с действующими в Украине карантинных ограничений, матч прошел без зрителей.

До встречи с "Рухом" в последний раз команда Луиша Каштру сыграла еще 15 марта - тогда "Шахтер" минимально уступил луганской "Заре" (0:1) в 23-м туре Премьер-лиги.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, "Шахтер" и "Рух" являются лидерами УПЛ и Первой лиги соответственно.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Евгений Коноплянка, ФК Рух.
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