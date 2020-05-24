Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Александр Шевченко: Прежде всего, надо дать честный футбол

Александр Шевченко: Прежде всего, надо дать честный футбол
13:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Кандидат на пост президента УПЛ рассказал о том, как увеличить посещаемость футбольных матчей.

Кандидат на пост президента УПЛ Александр Шевченко поделился мнением о том, как можно увеличить посещаемость стадионов.

«Над этим нужно работать, это целая программа. Премьер-лига и, в первую очередь, клубы должны поощрять болельщиков. У меня в программе есть такие вопросы, как семейные сектора, приглашение в соцсетях, какие-то шоу, конкурсы на стадионах. Это лишь некоторые пункты для примера.

Должны быть комфортные условия. И прежде всего, надо дать честный футбол, где будет интрига и борьба. Потому что я с детства видел футбол с интригой, мне было интересно приходить на стадион, чтобы увидеть чистый и откровенный футбол.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Могу для примера привести матч «Карпаты» — «Боруссия» Дортмунд. «Карпаты» проиграли, но весь стадион после матча стоял 15 минут, хлопал и кричал «Молодцы». Вот это футбол, этим он интересен. Команда проиграла, но показала игру, за которую болельщики были благодарны», — отметил Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Александр Шевченко, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
05 За Усика заступилась девушка-боец ММА (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь