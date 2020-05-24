Александр Шевченко: Прежде всего, надо дать честный футбол

Новости спорта:Кандидат на пост президента УПЛ рассказал о том, как увеличить посещаемость футбольных матчей.

Кандидат на пост президента УПЛ Александр Шевченко поделился мнением о том, как можно увеличить посещаемость стадионов.

«Над этим нужно работать, это целая программа. Премьер-лига и, в первую очередь, клубы должны поощрять болельщиков. У меня в программе есть такие вопросы, как семейные сектора, приглашение в соцсетях, какие-то шоу, конкурсы на стадионах. Это лишь некоторые пункты для примера.

Должны быть комфортные условия. И прежде всего, надо дать честный футбол, где будет интрига и борьба. Потому что я с детства видел футбол с интригой, мне было интересно приходить на стадион, чтобы увидеть чистый и откровенный футбол.

Могу для примера привести матч «Карпаты» — «Боруссия» Дортмунд. «Карпаты» проиграли, но весь стадион после матча стоял 15 минут, хлопал и кричал «Молодцы». Вот это футбол, этим он интересен. Команда проиграла, но показала игру, за которую болельщики были благодарны», — отметил Шевченко.