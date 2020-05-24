Футболист английского Борнмута заболел на коронавирус

Новости спорта:Он изолируется на неделю.

В результате второго этапа тестирования игроков и персонала клубов АПЛ коронавирус подтвердился у одного из футболистов Борнмута. Его имя не называется.

Игрок отправится на карантин на 7 дней, после чего сдаст еще один тест на наличие COVID-19. Команда не станет из-за произошедшего отменять тренировки.

Всего на втором этапе тестирования коронавирус нашли у двух человек в лиге, суммарно заразившихся среди представителей АПЛ — восемь человек.

Ожидается, что 27 мая АПЛ проголосует за начало контактных тренировок, что предусматривает второй этап возобновления футбольного сезона в Англии. На неделе команды начали тренироваться в небольших группах с соблюдением безопасной дистанции.

Британское правительство уже одобрило возобновление чемпионата в июне. Предположительная дата рестарта — 12 июня, но в АПЛ не исключают варианта отложить матчи еще на неделю.